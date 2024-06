Maatsen hat unterschrieben

Der Wechsel von Ian Maatsen zu Aston Villa ist in trockenen Tüchern. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Linksverteidiger mittlerweile seinen Sechsjahresvertrag in Birmingham unterschrieben. Mehr als 40 Millionen Euro Ablöse fließen an den FC Chelsea.

Von dort war Maatsen in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Borussia Dortmund verliehen und überzeugte. Der BVB wollte den 22-jährigen Niederländer daher halten – bot aber nicht genügend Ablöse. Mit Villa wird Maatsen in der kommenden Saison ebenfalls in der Champions League spielen.