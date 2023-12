Chelsea: Chalobah zum Ligakonkurrenten?

Crystal Palace ist offenbar an Innenverteidiger Trevoh Chalobah (24) vom FC Chelsea interessiert. Wie der ‚Express‘ berichtet, wollen die Eagles den Engländer im kommenden Winter-Transferfenster in den Selhurst Park locken. Ebenso sollen Teams aus der Serie A an Chalobah dran sein, der noch bis 2028 an die Blues gebunden.

Der ehemalige U21-Nationalspieler wurde in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet und schaffte 2021 nach Leihen zum französischen Erstligisten FC Lorient und zum englischen Zweitligisten Huddersfield Town den Sprung in die erste Mannschaft der Londoner. Seit einer Verletzung, die er sich im vergangenen August zugezogen hatte, absolvierte Chalobah bisher keine Einsatzminute mehr für den CFC.