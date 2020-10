PSG vor Kean-Verpflichtung

Bei Paris St. Germain bahnt sich eine Verpflichtung für die Offensivabteilung an. Wie der französische Fernsehsender ‚Téléfoot‘ berichtet, steht der Hauptstadtklub kurz davor, Moise Kean vom FC Everton auszuleihen. Der 20-jährige Angreifer könnte beim Team von Thomas Tuchel die Jokerrolle vom abgewanderten Erix Maxim Choupo-Moting übernehmen.

Bei den Toffees kommt Kean nach seinem 27,5-Millionen-Euro-Wechsel von Juventus Turin im vergangenen Sommer nicht in Tritt. In 33 Pflichtspielen konnte der Italiener in der abgelaufenen Spielzeit lediglich zwei Treffer erzielen. Unter Trainer Carlo Ancelotti spielt Kean in der aktuellen Saison eher eine untergeordnete Rolle und kam in der Premier League bisher zu 13 Pflichtspielminuten. Sein Vertrag bei Everton ist noch bis 2024 gültig.