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Bundesliga

Meister-Knipser Rastoder in die Bundesliga?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Elmin Rastoder setzt sich im Kopfballduell durch @Maxppp

Ab Sommer könnte der Torjäger vom FC Thun die Bundesliga bereichern. Laut ‚Sky‘ sind Vereine aus Deutschland an Elmin Rastoder dran. Der nordmazedonische Mittelstürmer erzielte 13 Tore in 34 Ligaspielen und hat damit maßgeblich Anteil an der Überraschungsmeisterschaft des Schweizer Aufsteigers.

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Rastoder weckt allerdings auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. So soll der 1,91 Meter große Neuner auch bei Olympique Lyon und Panathinaikos Athen auf dem Zettel stehen. Vertraglich ist der Nationalspieler noch bis 2027 gebunden, zudem besitzt Thun die Möglichkeit, den Vertrag per Option zu verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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