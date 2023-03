Nicht nur Chelsea: Steidten führt „viele Gespräche“

Bayer Leverkusens ehemaliger Kaderplaner Tim Steidten hat sich in einem Interview zu seiner beruflichen Zukunft geäußert. Gegenüber dem ‚Weser Kurier‘ sagt der 43-Jährige: „Ich bin total offen, habe auch noch bei keinem Verein unterschrieben. In den letzten Tagen habe ich viele Gespräche geführt. Davor habe ich nur mit dem FC Chelsea gesprochen.“ Er habe Lust, „ein neues Projekt anzugehen“. Zuletzt wurde der gebürtige Bremer neben den Blues auch mit Tottenham Hotspur, der AS Rom und Newcastle United in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf den Rahmen des neuen Projekts erklärt Steidten: „Ich muss das Gefühl haben, dass mein Wort Gewicht hat. Es muss eine Funktion sein, in der ich Dinge umsetzen und verändern kann. Das war bei Werder der Fall, bei Bayer auch. Ob es wieder ein Verein wird oder ein Multi-Club-Ownership-Modell oder etwas ganz anderes, das weiß ich noch nicht.“ Apropos Werder: Ein zukünftiges Engagement bei den Grün-Weißen schließt der „Perlentaucher“, wie man ihn aufgrund seines Auges für Talente nennt, nicht aus: „Werder wird aber natürlich immer eine Option für mich sein, wenn es in der Zukunft von beiden Seiten einmal passt.“ Aktuell seien die Bremer jedoch „super aufgestellt“.

Lese-Tipp

Medien: ManCity erneuert Interesse an Wirtz