Ex-Bayer-Kaderplaner Steidten zu Chelsea?

Tim Steidten wird nach seiner Trennung von Bayer Leverkusen offenbar schon bald einen neuen Job haben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist es zurzeit das wahrscheinlichste Szenario, dass der 43-Jährige im Sommer beim FC Chelsea anfängt. Mit den Blues führte er bereits in der Vergangenheit Gespräche um den Posten des Technischen Direktors, den letztendlich aber der Ex-Leipziger Christopher Vivell erhielt. Der ‚Bild‘ zufolge zeigen auch die AS Monaco, Tottenham Hotspur und Newcastle United Interesse.

Am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass Bayer 04 und Steidten getrennte Wege gehen. Der ehemalige Bremer war seit 2019 in Leverkusen aktiv gewesen und arbeitete im Hintergrund an zahlreichen Transfers der Werkself. Sportchef Simon Rolfes erklärt hierzu dem ‚kicker‘: „Da es natürlich ein sensibler Bereich ist im Scouting, auch von den Informationen her, haben wir miteinander gesprochen, dass wir eine Trennung direkt vollziehen und nicht mitten in der Transferperiode.“ Steidten hatte zuvor intern kommuniziert, dass er eine berufliche Veränderung anstrebe.

