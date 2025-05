Neuer Job für Wilmots

Marc Wilmots hat rund acht Monate nach seinem Aus als Sportdirektor beim FC Schalke 04 einen neuen Klub gefunden. Künftig leitet der 56-Jährige die sportlichen Geschicke bei seinem Ex-Klub Standard Lüttich, für den er als Spieler von 1991 bis 1996 aktiv war. In der Mitteilung heißt es: „Seine Rückkehr, diesmal in einer strategischen Rolle, markiert einen neuen Schritt in Standards Bestreben, seine Identität zu stärken und eine sportliche Struktur aufzubauen, die ehrgeizig, stabil und zukunftsorientiert ist.“

Wilmots soll den Klub zurück zum Erfolg führen. Die reguläre Saison beendete Lüttich nur auf Platz sechs und kämpft in den Europa-Playoffs noch um den Einzug ins internationale Geschäft. „Ich komme hierher, um etwas aufzubauen“, sagt Wilmots, der seine „Erfahrungen teilen und diesem Verein, den ich so liebe, helfe, den Platz zurückzuerobern, den er verdient. Standard hat enormes Potenzial. Gemeinsam werden wir den Verein mit harter Arbeit und Bescheidenheit wachsen lassen.“