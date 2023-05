Bericht: Farke-Trennung beschlossen – Rückt Polanski auf?

Daniel Farke wird mit Ablauf der Saison seinen Posten als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach räumen müssen. Laut der ‚Rheinischen Post‘ ist bei der Borussia die Entscheidung gefallen, dass der Farke-Abschied noch vor dem heutigen Spiel gegen Bayer Leverkusen feststeht. Ob die Fohlen die Trennung noch vor der heutigen Partie um 19:30 Uhr öffentlich machen, oder vor dem letzten Heimspiel bekanntgeben, ist unklar.

„Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen“, hatte Sportdirektor Roland Virkus zuletzt noch angekündigt. Aber zumindest scheint die grundsätzliche Trennung nun beschlossen zu sein. Unter Farke holte das Team in 34 Spielen lediglich 1,24 Punkte im Schnitt. In der Bundesliga geht es für den Tabellenelften schon länger sportlich um nichts mehr.

Topkandidat Polanski führt Trio an

Hinsichtlich der Nachfolge für Farke hat man bei den Gladbachern ebenfalls eine Entscheidung getroffen. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, favorisiert man bei den Fohlen U23-Coach Eugen Polanski als neuen Cheftrainer. Der Ex-Profi gehört wie Gerardo Seoane und Ralph Hasenhüttl zum Kandidatenkreis. Mit seinen Erfolgen im Borussia-Nachwuchs hat sich Polanski für den künftigen Gladbacher Weg, mehr auf eigene Talente bauen zu wollen, in die Pole Position gebracht.

Update (17:49 Uhr): Roland Virkus hat die Meldung inzwischen dementiert. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Sportvorstand von Borussia Mönchengladbach: „Die Gerüchte über eine bereits feststehende Trennung von Daniel Farke entbehren jeder Grundlage und sind schlichtweg falsch.“