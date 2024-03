Basel verlängert mit Trainer Celestini

Der FC Basel und Cheftrainer Fabio Celestini werden auch zukünftig zusammenarbeiten. Wie die Schweizer verkünden, verlängert der Übungsleiter seinen Vertrag bis 2026. Sein altes Arbeitspapier war bis zum Saisonende datiert.

Celestini übernahm den Erstligisten in einer schwierigen Phase. Ende Oktober 2023 stand man noch auf dem letzten Tabellenplatz. Unter Coach Celestini kletterte Basel bis auf den neunten Tabellenplatz. Der Schweizer ist gewillt, diesen Weg weiterzugehen und zeigt sich dankbar über die Verlängerung: „Ich spürte von Anfang an ein großes Vertrauen der Sportkommission in meine Arbeit und das ist für mich als Cheftrainer sehr wichtig – insbesondere auch in schwierigeren Phasen.“