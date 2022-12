Barça „noch viele Jahre” mit ter Stegen

Marc-André ter Stegen lässt die Zukunft auf sich zukommen. „Diese Frage kommt ein bisschen früh“, entgegnet der Torhüter in der ‚Mundo Deportivo‘, ob er sich ein Karriereende beim FC Barcelona vorstellen könne. Ter Stegen freue sich „darauf, noch viele Jahre zu spielen. Barça ist im Moment der perfekte Verein für mich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-Jährige war im Sommer 2014 von Borussia Mönchengladbach ins Camp Nou gewechselt. Für die Katalanen bestritt Deutschlands Nummer zwei 346 Spiele. „Ich bin stolz darauf, dieses Trikot zu tragen, so wie ich es all die Jahre getan habe. Die Leute behandeln mich sehr gut, sie respektieren mich sehr, sowohl persönlich als auch meine Familie, und jetzt ist es der perfekte Ort für mich“, so ter Stegen.

Lese-Tipp

Baldé spricht über Barça-Verlängerung