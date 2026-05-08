Schnäppchen: Bebou-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Nach sieben Jahren im Klub wird Ihlas Bebou die TSG Hoffenheim im Sommer verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen nicht verlängert. Da die TSG in der kommenden Saison jungen Talenten mehr Chancen auf Spielzeit einräumen wolle, muss Bebou gehen.

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In der laufenden Spielzeit wurde der 38-malige togolesische Nationalspieler für den aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga lediglich 16 Mal eingewechselt, meist nur für wenige Minuten. Einen Scorerpunkt konnte Bebou dabei nicht sammeln. Dennoch bieten sich für den Rechtsfuß offenbar einige Wechseloptionen.

Auch ein Landesmeister dran

Laut dem Bezahlsender sind unter anderem die Ligakonkurrenten Union Berlin und 1. FC Köln an einem ablösefreien Transfer interessiert. Auch der Schweizer Sensationsmeister FC Thun hat demzufolge seine Finger nach dem schnellen Angreifer ausgestreckt.

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Bebou wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf ausgebildet und kam bisher für Hannover 96 und Hoffenheim 202 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Dabei steuerte er 45 Tore und 25 Vorlagen bei.