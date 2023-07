VfB: Perea-Deal geplatzt – FCK lauert

Der Wechsel von Juan José Perea zum Karlsruher SC war so gut wie durch, ist in letzter Minute aber doch noch geplatzt. Laut dem ‚kicker‘ könnte es für den Offensivmann des VfB Stuttgart dennoch in die zweite Liga gehen, da der 1. FC Kaiserslautern Interesse an dem 23-Jährigen bekunde.

Aktuell trainiert Perea wieder beim VfB. Dorthin war er vergangenen Sommer für eine Ablöse in Höhe von 2,2 Millionen Euro vom PAS Ioannina gewechselt. Mit den Leistungen und Einsatzzeiten in der zurückliegenden Saison kann der Kolumbianer jedoch nicht zufrieden sein: In 19 Pflichtspieleinsätzen, zumeist als Einwechselspieler, gelang ihm nur ein Tor.

