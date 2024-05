Newcastle: Spors als Asworth-Nachfolger?

Johannes Spors winkt eine neue Herausforderung. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist der Global Sports Director des Investors 777 Partners einer der beiden Top-Kandidaten für den freien Sportdirektor-Posten bei Newcastle United. Dan Ashworth hatte das Amt bis Februar inne, ihn zieht es voraussichtlich zu Manchester United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spors war derweil in der Vergangenheit bereits bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig sowie dem Hamburger SV in diversen Tätigkeiten angestellt. Neben ihm soll englischen Medien zufolge auch Dougie Freedman ein Kandidat für die Stelle bei den Magpies sein. Der 49-jährige Schotte arbeitet seit 2017 in ebenjener Funktion bei Ligarivale Crystal Palace.