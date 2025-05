Kehrtwende: Conte bleibt Neapel treu

Antonio Conte bleibt über den Sommer hinaus bei der SSC Neapel. Wie der frischgebackene italienische Meister bekanntgibt, wird der 55-Jährige auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Neapolitaner stehen. Zuvor gab es Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit, nach einem Treffen mit Präsident Aurelio De Laurentiis konnten diese aber offenbar beseitigt werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Conte ist erst seit vergangenem Sommer am Vesuv tätig, machte den Maradona-Klub aber auf Anhieb zum Meister. Während seiner Trainerlaufbahn coachte er unter anderem bereits Juventus Turin, Inter Mailand und Tottenham Hotspur.