Guilavogui lehnt lukrative Angebote ab

Der aktuell vereinslose Josuha Guilavogui hat einige hoch dotierte Angebote aus dem Ausland erhalten. Sowohl Vereine aus Russland als auch aus Saudi-Arabien wollten den 32-jährigen Franzosen laut der ‚L’Équipe‘ unter Vertrag nehmen. „Es gab sogar Angebote aus Russland, die angesichts des Betrags normalerweise mit geschlossenen Augen unterschrieben werden“, sagt Guilavogui gegenüber der französischen Fachzeitung über die Höhe der Offerten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch bei beiden Angeboten aus den erwähnten Ländern sieht der ehemalige Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg einige Probleme: „Aber ich konnte mir nicht vorstellen, in ein Land zu gehen, in dem Krieg herrscht.“ In Saudi-Arabien sei die Aussicht für seine Familie nicht seinen Vorstellungen entsprechend. Wohin es Guilavogui letztendlich zieht, ist noch unbekannt, da er sich bei der Entscheidung Zeit lassen will. Er möchte aber auf jeden Fall eine weitere Herausforderung im Ausland suchen und nicht bei einem französischen Verein spielen.