Crystal Palace bemüht sich um Ligue 1-Stürmer

Crystal Palace beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Stürmer Oumar Diakité (20) vom Ligue 1-Klub Stade Reims. Laut der ‚Sun‘ beobachten die Eagles die Entwicklung des 20-jährigen Ivorers schon seit mehreren Monaten. Palace bereitet sich damit auf einen möglichen Abgang von Stürmer Jean-Philippe Mateta (27) vor.

Der Vertrag des Franzosen läuft zum Saisonende aus, die Verhandlungen um eine Verlängerung stocken aktuell. Mit seinen Leistungen in der aktuellen Saison und der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer hat der Ex-Mainzer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diakité sammelte in dieser Saison drei Scorer in neun Einsätzen. Sein Arbeitspapier in Reims läuft noch bis 2028.