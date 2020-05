Leverkusen: Interesse an Traoré

Bei Bertrand Traoré und Olympique Lyon stehen die Zeichen auf Trennung. Der Tempodribbler hat seinen Stammplatz in dieser Saison verloren und so deutet sich ein Abschied an. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato denken die Bosse von Bayer Leverkusen über die Verpflichtung des 24-Jährigen nach – genau wie Newcastle United, Betis Sevilla und einige andere spanische Erstligisten.

In Leverkusen beschäftigte man sich schon im vergangenen Sommer mit Traoré. Die Werkself konkretisierte ihr Interesse dann aber nicht. Ein Verkauf kam für Lyon im Vorjahr aber auch nicht wirklich infrage. Damals war der Linksfuß schließlich absoluter Stammspieler.

Mittlerweile hat sich das geändert und Traoré ist aktiv auf Vereinssuche. Als Fürsprecher des 52-fachen Nationalspielers aus Burkina Faso gilt Peter Bosz. Der Bayer-Coach kennt Traoré aus gemeinsamen Tagen bei Vitesse Arnheim und Ajax Amsterdam. Für Platz im Kader und das nötige Kleingeld könnte der Verkauf von Kai Havertz (20) sorgen.