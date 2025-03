Bittere Kunde von Messi

Lionel Messi wird der argentinischen Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen in Uruguay (22. März) und gegen Brasilien (26. März) fehlen. Via Instagram verkündet der Superstar selbst seinen Ausfall: „Ich wollte unbedingt spielen, aber aufgrund einer kleinen Verletzung muss ich mich etwas ausruhen.“

WM-Quali in Südamerika # Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT 1 Argentinien 25 12 +14 8 1 3 21 7 2 Uruguay 20 12 +8 5 5 2 17 9 3 Ecuador 19 12 +7 6 4 2 11 4 4 Kolumbien 19 12 +5 5 4 3 15 10 5 Brasilien 18 12 +6 5 3 4 17 11 6 Paraguay 17 12 +1 4 5 3 8 7 7 Bolivien 13 12 -14 4 1 7 13 27 8 Venezuela 12 12 -4 2 6 4 11 15 9 Chile 9 12 -11 2 3 7 9 20 10 Peru 7 12 -12 1 4 7 3 15 Komplette Rangliste

Messi zog sich in der gestrigen Partie von Inter Miami bei Atlanta United (2:1) eine kleine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Auf sein 192. Länderspiel muss der 37-Jährige daher nun noch eine Weile warten. Argentinien führt die WM-Quali-Runde in Südamerika aber ohnehin souverän an.