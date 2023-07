Meißner verlässt den HSV

Der Hamburger SV und Robin Meißner (23) gehen nach drei Jahren endgültig getrennte Wege. Nach Leihen bei Hansa Rostock und zuletzt Viktoria Köln wechselt der Stürmer ein Jahr vor Vertragsende zu Dynamo Dresden. Meißner unterschreibt beim Drittligisten einen Kontrakt bis 2025.

Dynamos Sportchef Ralf Becker schwärmt: „Robin Meißner ist ein enorm vielfältiger Offensivakteur, der unserem Spiel eine große Variabilität verleihen kann. Zudem verkörpert er ein hohes Maß an Torgefahr, was er in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Viktoria Köln auch mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“ In 37 Ligaspielen für die Kölner schoss Meißner zwölf Tore.

