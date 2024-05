BVB: Ricken äußert sich zu Hummels

Lars Ricken hat Stellung zum weiteren Vorgehen in der Personalie Mats Hummels bezogen. „Die Gespräche mit den Spielern werden erst nach Wembley geführt. Das war ja auch Mats‘ Wunsch und dann wird man eine gemeinsame Entscheidung treffen. Ich glaube, da ist auch inzwischen so viel Vertrauen gewachsen“, so der neue Geschäftsführer im Interview mit ‚Sky‘.

Ob der mögliche Champions League-Titel am Samstag Einfluss auf Hummels‘ weitere Pläne haben kann, vermag Ricken nicht zu beurteilen: „Ich weiß nicht, ob auch der Finalausgang vielleicht ein Grund für seine Entscheidung sein kann, das weiß ich nicht einzuschätzen.“ Interesse an Hummels bekunden unter anderem der AC Mailand und Juventus Turin.