BVB: Rothe kündigt Attacke an

Leih-Rückkehrer Tom Rothe möchte bei Borussia Dortmund angreifen. „Genau das war der Sinn der Leihe, ein Jahr Spielpraxis sammeln und dann hier wieder attackieren“, sagt der Linksverteidiger im vereinseigenen Interview zu seiner Zukunft, „jetzt will ich in der Vorbereitung Gas geben und dem neuen Trainer zeigen, wer ich bin und was ich kann. Das geht jetzt los und freue ich mich drauf. Und dann sehen wir, was daraus wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rothes Vertrag beim Ruhrpott-Klub läuft noch bis 2026. Interesse an dem 19-Jährigen bekundet Bundesliga-Konkurrent Union Berlin. Bei seiner Leih-Station Holstein Kiel wusste der Abwehrspieler in seiner ersten vollen Saison im Profi-Bereich zu überzeugen. Ihm gelangen 14 Scorer (vier Tore, zehn Vorlagen) in 33 Spielen.