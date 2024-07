BVB: Rothe liegt Bundesliga-Angebot vor

Tom Rothe bietet sich eine interessante Option in der Bundesliga. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Union Berlin an dem 19-jährigen Linksverteidiger dran. Der Boulevardzeitung zufolge liegt Rothe ein lukratives Angebot der Eisernen vor.

Ob es sich dabei um ein von BVB-Seite favorisiertes Leihgeschäft oder einen fixen Deal handelt, lässt die ‚Bild‘ offen. Klar ist: Die Dortmunder dürften Rothe so lange nicht ziehen lassen, bis ein Spezialist für seine Position gefunden ist. Denn nur mit Ramy Bensebaini (29) kann der Champions League-Teilnehmer eigentlich nicht in die Saison starten.

Gosens-Erbe gesucht

Bei Union könnte Rothe, der auf eine überragende Zweitligasaison mit Holstein Kiel zurückblickt, in die Fußstapfen von Robin Gosens (30) treten. Der 20-fache Nationalspieler ist auf dem Sprung. Interesse an Gosens bekunden in erster Linie Klubs aus der Serie A.

Rothe, vertraglich noch bis 2026 an den BVB gebunden, muss also voraussichtlich erstmal abwarten, wie sich die Linksverteidiger-Suche bei Schwarz-Gelb entwickelt. Im Anschluss könnte die Personalie an Fahrt aufnehmen.