Köln: Andersson-Comeback wird teuer

Die bevorstehende Rückkehr von Sebastian Andersson (31) in das Mannschaftstraining kommt dem 1. FC Köln teuer zu stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der schwedische Stürmer mit diesem Schritt nämlich offiziell gesundgeschrieben. Während in den vergangenen Monaten die Berufsgenossenschaft gezahlt hat, muss der FC von da an das Gehalt wieder selbst übernehmen.

Es dürfte nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis Andersson wieder an den Trainingseinheiten der Geißböcke teilnehmen kann. Bei einem Jahresgehalt von zwei Millionen Euro werden bis zum Vertragsende im Juni rund 500.000 Euro fällig, so die Boulevardzeitung.

