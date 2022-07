West Ham vor Broja-Transfer

West Ham United scheint den Poker um Armando Broja zu gewinnen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Hammers mit dem FC Chelsea kurz vor einer Einigung in puncto Ablöse. Der 20-jährige Angreifer ist bereits von der US-Tour der Blues abgereist, um seinen Wechsel innerhalb Londons abzuschließen. Auch Newcastle United und der FC Southampton hatten sich um die Dienste des Chelsea-Eigengewächses bemüht.

West Ham hatte vergangene Woche ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 36 Millionen Euro für Broja eingereicht. Mit dem albanischen Nationalspieler ist sich der Klub dem Vernehmen nach einig. Broja war in der vergangenen Spielzeit an den FC Southampton ausgeliehen und erzielte für die Saints neun Treffer in 38 Pflichtspielen. An Chelsea ist der 1,91 Meter große Rechtsfuß noch bis 2026 gebunden.