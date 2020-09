Bayern sprang ab: Brozovic überrascht

Marcelo Brozovic ist kein Transferziel des FC Bayern mehr. Laut ‚Sport1‘ ist das Management des 27-jährigen Sechser von Inter Mailand überrascht, dass der Spieler plötzlich für zu schwach befunden wurde.

Statt nach München könnte es Brozovic in diesem Sommer noch zu einem anderen Klub ziehen, Paris St. Germain und die AS Monaco haben wohl Interesse. Bei Inters 4:3-Auftaktsieg gegen den AC Florenz am gestrigen Samstagabend stand Brozovic in der Startelf.