Schalke an Heidenheims Mohr dran

Schalke 04 beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Tobias Mohr. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Königsblauen den Flügelspieler vom Zweitliga-Rivalen 1. FC Heidenheim „auf dem Zettel“.

Mohr ist nur noch bis 2023 an den FCH gebunden. In der laufenden Saison sammelte der 26-Jährige schon 15 Scorerpunkte in 32 Pflichtspielen.

Der pfeilschnelle Linksfuß ist auf der linken offensiven Außenbahn beheimatet, könnte aber auch die Rolle als Schienenspieler einnehmen. Dort ist auf Schalke Alkmaar-Leihgabe Thomas Ouwejan (25) gesetzt. Die zwei Millionen Euro teure Kaufoption soll eigentlich gezogen werden. In Ouwejans verletzungsbedingter Abwesenheit hat sich zuletzt zudem Eigengewächs Kerim Calhanoglu in den Vordergrund gespielt.