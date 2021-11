Köln: Lange Pause für Horn

Timo Horn wird dem 1. FC Köln bis zur Winterpause fehlen. Wie die Domstädter mitteilen, zog sich der Stammtorhüter in der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) am Sonntagnachmittag eine Knieverletzung zu. Eine MRT-Untersuchung am Montag gab Aufschluss über die Blessur.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison stand der 28-Jährige in allen Bundesligapartien zwischen den Pfosten. Lediglich im DFB-Pokal erhielt Ersatzmann Marvin Schwäbe (26) den Vorzug. Nun steht Schwäbe vor seinem Liga-Debüt für die Kölner.