Medien: Union schnappt sich Legias Wszolek

Polnischer Doppelpack für Union Berlin: Nach der Verpflichtung von Tymoteusz Puchacz (24) lotsen die Eisernen allem Anschein nach einen weiteren Spieler aus der Ekstraklasa nach Köpenick. Wie das polnische Sportportal ‚Meczyki.pl‘ berichtet, steht Pawel Wszolek vor einem Wechsel von Legia Warschau zu den Berlinern.

Demnach hat sich der 29-jährige Flügelstürmer dazu entschieden, ein Angebot des Bundesligasiebten anzunehmen. Legia soll Wszolek eine Offerte zur Verlängerung vorgelegt haben, worauf dieser allerdings mit der Aussicht auf einen Transfer in die Bundesliga nicht eingegangen sei. So läuft sein Vertrag in einem Monat aus und Union müsste keinen Cent Ablöse zahlen.

Der Deal befindet sich laut ‚Meczyki.pl‘ „auf der Zielgeraden“ und geht über die Bühne, „wenn nichts Unerwartetes passiert“. Wszolek erzielte in der abgelaufenen Saison fünf Tore für Legia und gab sechs Vorlagen. Bislang lief er elfmal in der polnischen Nationalmannschaft auf.