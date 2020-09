Jota-Transfer zu Liverpool perfekt

Es hatte sich angekündigt, nun ist es offiziell: Diogo Jota wechselt von den Wolverhampton Wanderers zum FC Liverpool. Wie der Klub bestätigt, unterschreibt der 23-Jährige Portugiese bei den Reds einen langfristigen Vertrag. Die Ablösesumme für den Offensivspieler soll sich dem Vernehmen nach umgerechnet auf rund 50 Millionen Euro belaufen.

„Das ist eins der besten Teams in der Welt, sogar das beste derzeit, denn sie sind der Champion. Wenn man in die Premier League schaut, sieht man Liverpool immer als eins der besten Teams des Landes. Es ist unmöglich, da nein zu sagen“, gibt der Neuzugang zu.

Von Atlético Madrid wechselte Jota vor zwei Jahren für eine Summe von 14 Millionen Euro zu den Wolves. In der vergangenen Saison erzielte der Rechtsfuß in 48 Einsätzen 16 Tore und steuerte sechs Assists bei. Bei seiner neuen Herausforderung an der Anfield Road hat Jota nun auch die Möglichkeit, sich in der Königsklasse zu beweisen.