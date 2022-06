Bergwijn: Tottenham lehnt Ajax-Offerte ab

Die Zukunft von Steven Bergwijn ist weiterhin offen. Der ‚Daily Mail‘ zufolge hat Tottenham Hotspur das eingereichte Angebot für den Flügelflitzer abgelehnt. Ajax Amsterdam bot umgerechnet 20 Millionen Euro Ablöse. Der 19-fache niederländische Nationalspieler möchte die Nordlondoner mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft verlassen. Auch der FC Everton zeigt Interesse.

Bergwijn ist gebürtiger Amsterdamer und spielte bis 2011 für die Akademie von Ajax. Während der 24-Jährige unter Antonio Conte in der wiedererstarkten Spurs-Offensive nur selten Platz findet, brillierte er in der Elftal zuletzt mit starken Leistungen. In den vergangenen fünf Spielen für die Niederlande konnte der Rechtsfuß vier Tore erzielen.