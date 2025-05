„Austausch begrenzt“: RB-Funktionär enttäuscht von Klopp

Die Verantwortlichen bei RB Salzburg sind offenbar nicht uneingeschränkt zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. Das deutete Stephan Reiter, der Geschäftsführer des Klubs, auf dem ‚Fußballkongress‘ in Salzburg an: „Unser Austausch, das muss ich fairerweise sagen, ist wirklich begrenzt. […] Wenn wir Spieler verpflichten, werden wir auf seine Expertise zurückgreifen. Aber sonst gibt es da nicht so viele Berührungspunkte. Sicher weniger, als es sich der ein oder andere vorstellt.“

Zu Jahresbeginn war Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull eingestiegen und soll in dieser Funktion bei allen fußballerischen Aktivitäten im RB-Imperium mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dies gilt nicht nur für die Dependance in Leipzig, sondern ausdrücklich auch für alle Schwestervereine. In Salzburg läuft es seit zwei Jahren nicht mehr wie erwartet. Der einstige Serienmeister war nach zehn Titeln in Folge im vergangenen Jahr lediglich Vizemeister geworden. In dieser Saison steht der Klub kurz vor Ende der Spielzeit sogar nur auf Rang vier in der Meisterrunde der österreichischen Bundesliga.