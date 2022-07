Ajax: Ukrainer als möglicher Martínez-Nachfolger

Ajax Amsterdam ist bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Lisandro Martínez (24), den es höchstwahrscheinlich zu Manchester United zieht, offenbar in der ukrainischen Liga fündig geworden. Wie der niederländische ‚De Telegraaf‘ berichtet, ist Mykola Matvienko ins Visier der Amsterdamer geraten. Der Innenverteidiger ist an seinen aktuellen Arbeitgeber Shakhtar Donetsk noch bis 2025 gebunden und würde dementsprechend eine Ablöse kosten. Ab einer Summe von 15 Millionen Euro sind die Ukrainer dem Bericht zufolge bereit, den 26-jährigen ziehen zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das kuriose an einem möglichen Transfer wäre, dass Ajax Matvienko zunächst nicht verpflichten wollte, da die Scouting-Abteilung den Spieler als zu schlecht einstufte, so ‚De Telegraaf‘. Nun scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Ukrainer 23 Pflichtspiele für Shakhtar und kam dabei auf ein Tor sowie eine Vorlage.