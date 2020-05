Medien: Fünf Spieler auf Chelseas Streichliste

Der FC Chelsea ist offenbar bereit, mindestens fünf seiner Spieler im Sommer abzugeben. Laut ESPN dürfen die beiden Linksverteidiger Marcos Alonso (29) und Emerson (25) den Verein ebenso verlassen wie Mittelstürmer und Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (26).

Darüber hinaus planen die Blues dem Bericht zufolge nicht mehr mit den Leihspielern Davide Zappacosta (27, derzeit bei der AS Rom) und Timoué Bakayoko (25, AS Monaco). Auf der Ausgabenseite sei man in London derweil trotz der Coronakrise bereit, massiv zu investieren.