Italiens neuer Torjäger Retegui: Treffen mit Frankfurt und Kontakt zu Leverkusen

Mit zwei Toren in den ersten beiden Länderspielen für Italien hat Mateo Retegui von Club Atlético Tigre einen Blitzstart in der italienischen Nationalmannschaft hingelegt. Obwohl der 23-Jährige bis vor wenigen Tagen noch ein nahezu unbeschriebenes Blatt in Europa war, tummeln sich nun zahlreiche Interessenten um den treffsicheren Mittelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ gehören auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen dazu. Dem Bericht zufolge kam es gestern zu einem Treffen zwischen Retegui, seinem Vater, der als Berater fungiert, und Verantwortlichen der Eintracht. Darüber hinaus habe man Kontakt zu den Offiziellen von Leverkusen geknüpft, heißt es weiter.

Lese-Tipp

Eintracht: Aouar auch eine Geldfrage?

In den nächsten Tagen sollen Gespräche in Mailand und Madrid stattfinden. Dort stehen Meetings mit Vertretern von Inter Mailand und weiteren Vereinen auf der Agenda. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt mit West Ham United und Atlético Madrid zwei weitere Vereine, die die Fühler in Richtung des Torjägers ausstrecken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Preis steigt

Dem Bericht zufolge wären für Retegui 15 Millionen Euro Ablöse fällig. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß stand bis zuletzt auch bei Udinese Calcio und Lazio Rom auf dem Zettel. Durch den neuerlichen Hype dürften die beiden Serie A-Vereine aber nicht mehr allzu gute Karten im Poker um die Unterschrift des Shootingstars haben.

Um dessen Verpflichtung einzutüten, muss zudem eine Einigung mit zwei Vereinen erzielt werden. Der Nationalspieler ist aktuell noch von den Boca Juniors an Tigre verliehen. Reteguis aktueller Leihklub hat die Möglichkeit, per Kaufoption 50 Prozent der Transferrechte zu erwerben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tigre die Option zieht, ist auch dank der steil ansteigenden Formkurve des Angreifers sehr hoch.