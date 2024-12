RB: Die Gründe hinter Roses Job-Garantie

Marco Rose sitzt aus zwei Hauptgründen auch beim DFB-Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 20:45 Uhr) garantiert auf der Trainerbank. Laut ‚Bild‘ genießt der 48-Jährige zum einen noch den Rückhalt der Mannschaft und zum anderen spielt das Verletzungspech der Leipziger eine große Rolle bei der Job-Garantie. RB-Kapitän und Innenverteidiger Willi Orban meinte zuletzt: „Ich kann mir keinen besseren Trainer für uns vorstellen.“

Acht Spieler fallen derzeit aus, ein neuer Trainer würde an der Situation auch nichts ändern. Beim Pokalspiel am Mittwoch stehen Marco Rose nur 13 gesunde Feldspieler aus dem Profikader zur Verfügung. RB Leipzig verlor fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele, die Krise gipfelte in einer 1:5-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag.