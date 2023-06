Leihe: Freiburg gewährt Ezekwem Spielpraxis

Der SC Freiburg ermöglicht seinem Nachwuchsprofi Kimberly Ezekwem Spielpraxis in der zweiten Liga. Wie die Klubs bekanntgeben, schließt sich der 21-jährige Linksverteidiger per Leihe für eine Saison dem SC Paderborn an. Von einer Kaufoption ist keine Rede.

Paderborns Sportgeschäftsführer Benjamin Weber lobt den Neuzugang: „Kimberly verfügt über sehr gute fußballerische Qualitäten, mit denen er das Spiel nach vorne treiben kann. Er kann sowohl auf der linken Position in der Dreierkette als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden. Mit seinen Fähigkeiten passt er optimal zu unserem Spielsystem.“

