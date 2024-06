Wechsel-Wirrwarr: VfB zieht Undav-Option – Brighton aber auch

Ob Deniz Undav in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart in der Champions League auf Torejagd gehen darf, steht weiterhin in den Sternen. Der 27-jährige Stürmer hat den Verantwortlichen von Brighton & Hove Albion schon vor geraumer Zeit deutlich gemacht, dass er seine Karriere im Schwabenland fortsetzen will. Trotzdem versuchen die Seagulls alles, um mit dem höchstmöglichen Profit aus den Verhandlungen zu gehen.

Laut ‚Sky‘ und ‚Bild‘ haben die Stuttgarter inzwischen die im Leihgeschäft verankerte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro für Undav gezogen. Die Klausel wäre noch an diesem Wochenende abgelaufen. Die ‚Bild‘ berichtet zudem, dass Brighton wiederum von einem Rückkaufrecht zu einem etwas höheren Betrag Gebrauch gemacht hat. Stand jetzt steht Undav also weiter in England unter Vertrag.

Stuttgart hat aber keinesfalls aufgegeben. Dem Boulevardblatt zufolge bereiten die Verantwortlichen des Vizemeisters eine neue, noch höher dotierte Offerte vor. Damit will der Bundesligist den Gegenüber von der Insel zu einem endgültigen Verkauf von Undav bewegen. Mit dem Angreifer ist sich der VfB längst einig. Bei einem erfolgreichen Transfer wird der Nationalspieler mit einem Drei- bis Vierjahresvertrag ausgestattet.