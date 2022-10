Zukunft in Kiel? Wahl äußert sich

Hauke Wahl liebäugelt mit einer Verlängerung bei Holstein Kiel. „Ich kann mir gut vorstellen, hier in Kiel zu bleiben“, sagt der Innenverteidiger im Gespräch mit dem ‚kicker‘ und fügt an: „Kiel wird auch immer mein erster Ansprechpartner sein. Ich weiß, was ich an der Stadt und dem Verein habe.“

Einen konkreten Zukunftsplan hat Wahl bislang aber noch „gar nicht“, betont der 28-jährige Hamburger. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft nach der laufenden Saison aus. Seit gut vier Jahren spielt Wahl an der Förde und bekleidet das Kapitänsamt bei den Störchen.