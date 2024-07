Barça: Klarer Plan mit Rückkehrer Fati

Während seiner Leihe vom FC Barcelona zu Brighton & Hove Albion hat sich Ansu Fati wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Für die Seagulls lief der 21-jährige Flügelstürmer in 27 Spielen auf, erzielte vier Tore und lieferte einen Assist. Eine magere Ausbeute für einen Profi, der in jungen Jahren in die Fußstapfen von Lionel Messi treten sollte und die Rückennummer des Superstars erbte.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ haben die Katalanen den zehnmaligen spanischen Nationalspieler aber nicht abgeschrieben. In diesem Sommer sollen keine Anfragen für den Linksaußen berücksichtigt werden. Sportdirektor Deco und Neu-Trainer Hansi Flick seien sich einig, Fati soll seine faire Chance bekommen, um bei Barça doch noch Fuß zu fassen.

Bürde der Messi-Nachfolge

Nachdem der Youngster 2019 aus La Masia zu den Profis beordert wurde, lagen ihm die Fans der Katalanen zu Füßen. Faszinierende Tempodribblings und eine beeindruckende Effektivität machten ihn umgehend zum Publikumsliebling. Nach dem Abgang von Messi erhielt Fati dann die Rückennummer 10 von La Pulga. Eine Aktion, die einer Krönung gleichkam. Doch damit wuchs auch der Druck auf Fati enorm.

Auf höchstem Niveau konnte der Rechtsfuß nicht mehr abliefern. Das hatte aber vor allem auch mit zahlreichen Verletzungen zu tun, die ihn immer wieder aus der Bahn warfen. Per Leihe in die Premier League sollte sich Fati in einem neuen Umfeld beweisen und wieder an alte Leistungen anknüpfen. Das gelang ihm nur selten.

Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Fati fest für die Sommervorbereitung eingeplant. Sollte er sich dort gut präsentieren, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er sich im zweiten Anlauf doch noch dauerhaft in Barcelona etabliert. Im Trikot der Blaugrana absolvierte der Jungprofi bereits 112 Spiele und weist 39 Torbeteiligungen vor. Eine Bilanz, die er in der bevorstehenden Spielzeit womöglich ausbauen darf.