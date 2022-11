Schlägt Frankfurt im Hertha-Nachwuchs zu?

Eintracht Frankfurt arbeitet an zwei Nachwuchspersonalien. Laut der ‚Sport Bild‘ zeigt die SGE Interesse am Kapitän der deutschen U19 Lukas Ullrich (18) von Hertha BSC. Parallel basteln die Hessen an einer Vertragsverlängerung mit ihrem U19-Torwart Matteo Bignetti (18).

Die Verträge beider Youngsters laufen nach der laufenden Saison aus. Folglich dürfte die Eintracht ab Januar ohne die Zustimmung der Hertha mit Ullrich verhandeln. Gleiches gilt für Vereine mit Interesse an Bignetti.