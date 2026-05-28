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Union machtlos bei Kemlein

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Kemlein schaut sich um @Maxppp

Bei Aljoscha Kemlein sitzt Union Berlin nicht am längeren Hebel. Die ‚Bild‘ enthüllt, dass der 21-jährige Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Allerdings müssten Interessenten tief in die Tasche greifen, um den gebürtigen Berliner zu verpflichten.

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Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge ist die festgeschriebene Ablösesumme „sehr hoch“, ein genauer Wert wird dabei aber nicht genannt. Panisch werden die Verantwortlichen der Köpenicker deshalb nicht. Kemleins derzeit gültiger Vertrag ist bis 2029 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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