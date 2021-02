Liverpool verleiht van den Berg nach Preston

Preston North End musste nicht lange nach einem Ersatz für Ben Davies fahnden, der vor wenigen Minuten beim FC Liverpool offiziell vorgestellt wurde. Wie die Reds offiziell bestätigen, wird Sepp van den Berg (19) bis zum Saisonende an den englischen Zweitligisten verliehen.

Van den Berg war 2019 von PEC Zwolle nach Liverpool gekommen. Bislang sprangen lediglich vier Profieinsätze heraus. Auf die anhaltende Verletzungsmisere soll bei Liverpool neben Davies auch mit Ozan Kabak von Schalke 04 reagiert werden.

