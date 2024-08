Was heißt das für Moukoko? OM vor Wahi-Einigung

Elye Wahi vom RC Lens könnte es zu Olympique Marseille ziehen. Nach FT-Informationen haben sich alle Parteien in den Transferverhandlungen angenähert. Die Gespräche laufen gut und alle Seiten sind bemüht, eine schnelle Einigung zu finden. Am Freitag startet in Frankreich die neue Ligue 1-Saison.

Die Personalie Wahi wurde für OM wieder interessanter, nachdem sich ein Scheitern des Transfers von Wunsch-Stürmer Eddie Nketiah (25/FC Arsenal) zunehmend abzeichnete. Unabhängig von der Verpflichtung des 21-jährigen Lens-Angreifers ist übrigens das Bemühen von Marseille um Youssoufa Moukoko (19/Borussia Dortmund) zu sehen. Auch nach Gelingen des Wahi-Transfers könnte das BVB-Talent also noch zu OM wechseln.

Update (16:29 Uhr): Nach FT-Informationen stehen die Klubs in den Verhandlungen um Wahi kurz vor der Einigung. Es wird auf einen festen Transfer für 26 Millionen Euro Sockelablöse plus fünf Millionen Boni hinauslaufen. Lens kann sich zudem eine Weiterverkaufsklausel sichern.