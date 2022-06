Alderete: Zwei neue Interessenten

Der spanische Markt für Omar Alderete (25) wird immer größer. ‚Radio Valencia‘ berichtet von einem Interesse des FC Sevilla sowie von Hauptstadtklub Atlético Madrid. Beide Klubs gesellen sich damit zum FC Villarreal und Betis Sevilla, die sich ebenfalls mit dem Innenverteidiger aus Paraguay beschäftigen sollen.

Noch ist Alderete bis 2025 an Bundesligist Hertha BSC gebunden, hat bei der Alten Dame aber wohl keine Perspektive mehr. In der abgelaufenen Saison bestritt er ein durchaus erfolgreiches Gastspiel beim FC Valencia (34 Einsätze). Der Champions League-Finalist von 2001 konnten allerdings die per Kaufoption festgeschriebene Ablöse von 7,5 Millionen Euro nicht bedienen.