DFB: Nagelsmann-Treffen geplant

Der DFB konkretisiert wohl bald seine Pläne zur Vertragsverlängerung mit Julian Nagelsmann. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll es nach Ostern ein Treffen mit dem Bundestrainer geben, um ihn von einer Zusammenarbeit über die EM im Sommer hinaus zu begeistern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings, so berichtete zuvor bereits der ‚kicker‘, will sich der DFB mit einer Kündigungsklausel gegen Misserfolg beim Heim-Turnier absichern. Laut der ‚Bild‘ könnte diese besagen, dass die Verlängerung bei einem Aus in der Vorrunde ihre Gültigkeit verliert.