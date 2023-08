Saudi-Interesse an Varane

Raphaël Varane hat nun auch seine Verehrer in der Saudi Pro League gefunden. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, streckt Al Ittihad die Fühler in Richtung des 30-jährigen Innenverteidigers aus. Die Chancen auf einen Transfer stehen aber nicht sehr gut, so die englische Boulevardzeitung.

Erik ten Hag will den Franzosen nicht abgeben und auch Varane selbst kann sich dem Bericht zufolge nicht wirklich mit einem Wechsel in den Wüstenstaat anfreunden. Sollten die Saudis in die Vollen gehen, wäre Varane allerdings nicht der erste Profi, der seine Meinung ändert und dem europäischen Spitzenfußball den Rücken kehrt.