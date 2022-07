VfB verleiht Tibidi

Offensivtalent Alexis Tibidi darf in der kommenden Saison fleißig Spielzeit sammeln. Wie der VfB Stuttgart vermeldet, schließt sich der 18-jährige Außenstürmer auf Leihbasis dem österreichischen Erstligisten SCR Altach an. „Bonne chance“, kommentieren die Schwaben den Deal. Heißt: Tibidi soll in Altach den nächsten Schritt machen.

„Alexis hat gezeigt, wie viel Talent in ihm steckt. Durch die Leihe bekommt er die Möglichkeit, sich über regelmäßige Spielpraxis weiter an den Profifußball anzupassen und an seiner Konstanz zu arbeiten“, führt VfB-Nachwuchsleiter Thomas Krücken den Plan mit Tibidi aus. In Altach wird der Franzose von DFB-Legende Miroslav Klose trainiert.