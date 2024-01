Al Nassr sagt China-Partien wegen Ronaldo ab

Al Nassr trägt der Verletzung von Cristiano Ronaldo (38) Rechnung und hat die beiden anstehenden Testspiele gegen die chinesischen Klubs Shanghai Shenhua am Mittwoch und Zhejiang Pro am Sonntag vorerst abgesagt. Man bitte um eine Neuansetzung, heißt es in dem Vereinsstatement.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ronaldo schleppt unbestätigten Berichten zufolge eine Wadenverletzung mit sich herum. Angesichts von Millionen CR7-Fans in China würde eine Begegnung zwischen Al Nassr und den beiden Klubs ohne Beteiligung des Weltstars zu einer Farce verkommen. Ob respektive wann sich neue Termine ergeben, steht allerdings noch in den Sternen.