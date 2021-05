ManCity: Diagnose bei de Bruyne steht

Kevin de Bruyne hat sich im gestrigen Champions League-Finale gegen Manchester City (0:1) eine Nasenbeinfraktur sowie einen Bruch des Augenhöhlenbodens zugezogen. Das gibt der belgische Mittelfeldspieler über seinen Twitter-Kanal bekannt.

Mitte der zweiten Halbzeit war der 29-Jährige nach einem Zweikampf mit Antonio Rüdiger (28) zu Boden gegangen. De Bruyne konnte im Anschluss nicht weiterspielen. Wie lange der Nationalspieler ausfällt und ob er an der bevorstehenden Europameisterschaft teilnehmen kann, ist derzeit unklar.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back