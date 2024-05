Mittelfeld-Verstärkung: Bayer blickt nach Frankreich

Bayer Leverkusens Mittelfeld gehörte in der abgelaufenen Saison zu den dominantesten in Europa. Dennoch fehlt es dem Doublesieger an Kadertiefe im Zentrum des Spiels. Zudem wirkte der Regisseur Granit Xhaka gerade gegen Ende der Saison überspielt. Grund genug, sich nach Verstärkungen umzusehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Olympique Lyon hat Maxence Caqueret eine sehr starke Spielzeit absolviert und war einer der Gründe, wieso der französische Traditionsklub nach einem katastrophalen Saisonstart noch auf Platz sechs ins Ziel einlief und sich noch für die Europa League qualifiziert hat. Im zentralen Mittelfeld stand der 24-Jährige in allen Partien der Spielzeit in der Startaufstellung, erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere vor.

Lese-Tipp

Ablösefrei: Viele Interessenten für Martial

Technisch starker Ballverteiler

Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat sich Bayer bei Lyon nach dem ehemaligen französischen Nationalspieler erkundigt. Dieser hat bei seinem Heimatverein noch einen Vertrag bis 2027, soll aber nach sechs Jahren als Profi bei Olympique einer Luftveränderung nicht abgeneigt sein. Leverkusen soll den technisch starken Ballverteiler bereits seit einiger Zeit beobachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch gibt es kein Angebot seitens des Deutschen Meisters. Laut ‚Le Parisien‘ versieht Lyon den Mittelfeldspieler mit einem 20-Millionen-Euro-Preisschild. Seitdem hat Caqueret allerdings mit einigen sehr guten Partien weiter auf sich aufmerksam gemacht. Zudem soll sich die Werkself bereits mit Aleix García (26) vom FC Girona einig sein, der ein recht ähnliches Profil besitzt. Bleibt also abzuwarten, wie konkret Bayers Vorstoß bei Caqueret wird.